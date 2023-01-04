“Розповів стільки, що вистачить на багатьох”: Данілов щодо допиту Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Колишній народний депутат та голова забороненої партії “Опозиційна платформа - За життя” Віктор Медведчук надав великий обсяг інформації, яка стосується багатьох людей. Про це розповів Секретар Національної Ради безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", коментуючи намір Медведчука звернутися до суду, передає УНН.
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“Я хочу подивитися, в який суд Медведчук буде звертатися та з приводу чого. Що він буде доводити? Він нам розповів стільки, що вистачить на багатьох діячів сучасності, які зараз ще хвилюються, не знаючи що він під підпис нам сказав”, - зазначив Данілов.
Данілов також запевнив, що вся інформація щодо Медведчука буде оприлюднена свого часу.
Нагадаємо
СБУ затримала Віктора Медведчука в квітні, коли він намагався втекти з країни. 22 вересня глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв.
За інформацією ЗМІ, обмін Віктора Медведчука відбувся на запит російської федерації.