Обмін Медведчука на українських захисників відбувся на запит росії - ЗМІ

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Як пише газета, обмін Медведчука на 215 українців, серед яких 200 військовослужбовців, став однією з найяскравіших подій минулого року і відбувся у вересні за посередництва Туреччини.

Запит, як зазначено, йшов безпосередньо від росіян. Після того, як українська сторона дала свою згоду, в Анкарі відбулися переговори за підтримки Національної розвідувальної організації.

москва, як повідомляється, висунула умову, щоб 5 командирів батальйону “Азов” залишилися в Туреччині на умовах гарантій захисту та безпеки. Україна погодилась.

Газета пише, що обмін полоненими виглядав, ніби “у кіно”. Зокрема, в “день X” у міжнародному аеропорту Есенбога (Анкара), один за одним приземлилися літаки з росії та України.

У літаку з України перебував Віктор Медведчук, на російському борту було 5 керівників батальйону "Азов".

Після приземлення, під наглядом співробітників турецької розвідки, до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські для перевірки особистості та стану здоров'я військовополонених.

Як зазначається, обмін пройшов без проблем, жодна із сторін не порушила угоду. З того часу командири "Азова" є "гостями Туреччини".

Нагадаємо

22 вересня очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Віктора Медведчука передали росії в обмін на 200 українських героїв.

Повідомлялося, що обмін пройшов у кілька етапів й у різних локаціях. З російського полону повернули 215 людей.

В ОП повідомляли, що Денис Прокопенко «Редис», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з «Азовсталі» – перебувають у безпеці.

3 жовтня в Туреччині 5 командирів “Азова” зустрілися зі своїми сім'ями.

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що обмін Медведчука не перешкоджає розгляду його справ у суді.

Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (пограбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.