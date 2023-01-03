Обмен Медведчука на украинских защитников произошел по запросу россии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Обмен бывшего народного депутат и главы уже запрещенной партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука произошел по запросу российской федерации. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet, передает УНН.
Детали
Как пишет газета, обмен Медведчука на 215 украинцев, среди которых 200 военнослужащих, стал одним из самых ярких событий прошлого года и состоялся в сентябре при посредничестве Турции.
Запрос, как указано, исходил непосредственно от россиян. После того, как украинская сторона дала свое согласие, в Анкаре прошли переговоры при поддержке Национальной разведывательной организации.
москва, как сообщается, выдвинула условие, чтобы 5 командиров батальона “Азов” остались в Турции на условиях гарантий защиты и безопасности. Украина согласилась.
Газета пишет, что обмен пленными выглядел, словно “в кино”. В частности, в “день X” в международном аэропорту Эсенбога (Анкара), один за другим приземлились самолеты из россии и Украины.
В самолете из Украины находился Виктор Медведчук, на российском борту были 5 руководителей батальона "Азов".
После приземления, под наблюдением сотрудников турецкой разведки, в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский - российские для проверки личности и состояния здоровья военнопленных.
Как отмечается, обмен прошел без проблем, ни одна из сторон не нарушила соглашение. С тех пор командиры "Азова" являются "гостями Турции".
Напомним
22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.
Сообщалось, что обмен прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена вернули 215 человек.
В ОП сообщали, что Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – находятся в безопасности.
3 октября в Турции 5 командиров “Азова” встретились со своими семьями.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.
Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.