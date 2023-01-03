Обмен Медведчука на украинских защитников произошел по запросу россии - СМИ

Детали

Как пишет газета, обмен Медведчука на 215 украинцев, среди которых 200 военнослужащих, стал одним из самых ярких событий прошлого года и состоялся в сентябре при посредничестве Турции.

Запрос, как указано, исходил непосредственно от россиян. После того, как украинская сторона дала свое согласие, в Анкаре прошли переговоры при поддержке Национальной разведывательной организации.

москва, как сообщается, выдвинула условие, чтобы 5 командиров батальона “Азов” остались в Турции на условиях гарантий защиты и безопасности. Украина согласилась.

Газета пишет, что обмен пленными выглядел, словно “в кино”. В частности, в “день X” в международном аэропорту Эсенбога (Анкара), один за другим приземлились самолеты из россии и Украины.

В самолете из Украины находился Виктор Медведчук, на российском борту были 5 руководителей батальона "Азов".

После приземления, под наблюдением сотрудников турецкой разведки, в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский - российские для проверки личности и состояния здоровья военнопленных.

Как отмечается, обмен прошел без проблем, ни одна из сторон не нарушила соглашение. С тех пор командиры "Азова" являются "гостями Турции".

Напомним

22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.

Сообщалось, что обмен прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена вернули 215 человек.

В ОП сообщали, что Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – находятся в безопасности.

3 октября в Турции 5 командиров “Азова” встретились со своими семьями.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.

Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.