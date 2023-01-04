"Рассказал столько, что хватит на многих": Данилов относительно допроса Медведчука

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“Я хочу посмотреть, в какой суд Медведчук будет обращаться и по поводу чего. Что он будет доказывать? Он нам рассказал столько, что хватит на многих деятелей современности, которые сейчас еще волнуются, не зная что он под подпись нам сказал”, - отметил Данилов.

Данилов также заверил, что вся информация по Медведчуку будет обнародована в свое время.

Напомним

СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался сбежать из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.

По информации СМИ, обмен Виктора Медведчука состоялся по запросу российской федерации.