"Рассказал столько, что хватит на многих": Данилов относительно допроса Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Бывший народный депутат и председатель запрещенной партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктор Медведчук предоставил большой объем информации, которая касается многих людей. Об этом рассказал Секретарь Национального Совета безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона "Единые новости", комментируя намерение Медведчука обратиться в суд, передает УНН.
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“Я хочу посмотреть, в какой суд Медведчук будет обращаться и по поводу чего. Что он будет доказывать? Он нам рассказал столько, что хватит на многих деятелей современности, которые сейчас еще волнуются, не зная что он под подпись нам сказал”, - отметил Данилов.
Данилов также заверил, что вся информация по Медведчуку будет обнародована в свое время.
Напомним
СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался сбежать из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.
По информации СМИ, обмен Виктора Медведчука состоялся по запросу российской федерации.