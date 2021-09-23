Відсьогодні в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
Розповіли, скільки шкіл Закарпатської області перевели на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Відсьогодні вся Україна перейшла на “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. На Закарпатті функціонують 604 заклади повної загальної середньої освіти, 332 з них мають можливість продовжувати освітній процес в очному форматі. Про це повідомила Мар’яна Марусинець, директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, пише УНН.
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244 школи сьогодні перейшли на дистанційну форму навчання, оскільки не подолали встановлений поріг. Варто зазначати, що в такому разі дистанційно працюють і практичні психологи, соціальні педагоги, асистенти вчителя (за потреби батьків), вихователі групи продовженого дня та інші.
Здобувачі дошкільної освіти, учні спеціальних закладів освіти та 1–4 класи ЗЗСО продовжують навчатися в очному режимі незалежно від зони карантину та кількості вакцинованих освітян.
Усі освітні осередки, що і надалі працюють у “жовтій” зоні, обов’язково повинні дотримуватися маскового режиму та інших санітарно-епідемічних вимог.
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“Усі маємо бути свідомими, вакцинація — вибір кожного. Та сьогодні від цього залежить можливість наших дітей здобувати якісні знання у школі, а не вдома — за комп’ютером”, — наголосила Мар’яна Марусинець.
Нагадаємо
На Львівщині понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання. У Києві школи та садочки працюють у звичайному режимі.