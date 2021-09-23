Розповіли, скільки шкіл Закарпатської області перевели на дистанційне навчання

Деталі

244 школи сьогодні перейшли на дистанційну форму навчання, оскільки не подолали встановлений поріг. Варто зазначати, що в такому разі дистанційно працюють і практичні психологи, соціальні педагоги, асистенти вчителя (за потреби батьків), вихователі групи продовженого дня та інші.

Здобувачі дошкільної освіти, учні спеціальних закладів освіти та 1–4 класи ЗЗСО продовжують навчатися в очному режимі незалежно від зони карантину та кількості вакцинованих освітян.

Усі освітні осередки, що і надалі працюють у “жовтій” зоні, обов’язково повинні дотримуватися маскового режиму та інших санітарно-епідемічних вимог.

Цитата

“Усі маємо бути свідомими, вакцинація — вибір кожного. Та сьогодні від цього залежить можливість наших дітей здобувати якісні знання у школі, а не вдома — за комп’ютером”, — наголосила Мар’яна Марусинець.

Нагадаємо

На Львівщині понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання. У Києві школи та садочки працюють у звичайному режимі.