У Києві школи та садочки працюють у звичайному режимі

Цитата

"Наразі Київ — лідер із вакцинації працівників освітньої галузі, станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати. Однак у певних регіонах вакцинація працівників часто ледве перетинає позначку в 50%, що змусило центральну владу дозволити працювати садочкам та молодшій школі в усій країні, навіть не виконавши вимогу з вакцинації 80% усього складу закладу", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Мондриївський також зазначив, що спочатку активно вакцинувався саме педагогічний склад закладів освіти, а минулого тижня долучилися й технічні працівники. Вакцинація працівників, за його словами, триватиме й надалі.

Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину й забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками закладів освіти діє і далі.

Нагадаємо

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня.

Із 23 вересня в усіх регіонах України встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.