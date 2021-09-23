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В Киеве школы и садики работают в обычном режиме

В Киеве школы и садики работают в обычном режиме

Киев  •  УНН

 • 19846 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С 23 сентября, когда в Украине начали действовать карантинные ограничения желтой зоны, все столичные школы и садики работают в обычном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Цитата

"Сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных. В Украине мы единственные, кто показал такие результаты. Однако в определенных регионах вакцинация работников часто еле пересекает отметку в 50%, что заставило центральную власть позволить работать садикам и младшей школе во всей стране, даже не выполнив требование по вакцинации 80% всего состава учреждения", — говорится в сообщении.

Добавим

Мондриевский также отметил, что сначала активно вакцинировался именно педагогический состав учебных заведений, а на прошлой неделе присоединились и технические работники. Вакцинация работников, по его словам, будет продолжаться.

Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений действует и дальше.

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября.

С 23 сентября во всех регионах Украины установлен желтый уровень эпидопасности.

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