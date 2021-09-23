Рассказали, сколько школ Закарпатской области перевели на дистанционное обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. С сегодняшнего дня вся Украина перешла на "желтый" уровень эпидемической опасности. На Закарпатье функционируют 604 учреждения полного общего среднего образования, 332 из них имеют возможность продолжать образовательный процесс в очном формате. Об этом сообщила Марьяна Марусинець, директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА, пишет УНН.
Детали
244 школы сегодня перешли на дистанционную форму обучения, поскольку не преодолели установленный порог. Стоит указать, что в таком случае дистанционно работают и практические психологи, социальные педагоги, ассистенты учителя (при необходимости родителей), воспитатели группы продленного дня и др.
Соискатели дошкольного образования, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классы ЗЗСО продолжают учиться в очном режиме независимо от зоны карантина и количества вакцинированных педагогов.
Все образовательные центры, что и в дальнейшем работают в “желтой” зоне, обязательно должны придерживаться масочного режима и других санитарно-эпидемических требований.
Цитата
“Все должны понимать, вакцинация — выбор каждого. Но сегодня от этого зависит возможность наших детей получать качественные знания в школе, а не дома — за компьютером”, — отметила Марьяна Марусинець.
Напомним
На Львовщине более 85% школ перевели на дистанционное обучение. В Киеве школы и садики работают в обычном режиме.