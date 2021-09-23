На Львівщині понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання

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Зокрема, у такій формі продовжують навчання учні 5-11 класів у школах, рівень вакцинації від COVID в яких не досяг 80%.

У документі йдеться про те, що з 23 вересня через "жовту" зону учні та студенти припинили відвідування навчальних закладів, крім початкових класів та вихованців дитсадків. Також в нормальному режимі працюють навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновано від COVID.

Нагадаємо

Від сьогодні в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.