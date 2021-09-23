Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Рады "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционное обучение перевели более 85% школ. Об этом говорится в приказе, который опубликовал Департамент образования Львовской ОГА, передает УНН.
Детали
В частности, в такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.
В документе говорится о том, что с 23 сентября из-за "желтой" зоны ученики и студенты прекратили посещение учебных заведений, кроме начальных классов и воспитанников детсадов. Также в нормальном режиме работают учебные заведения, в которых не менее 80% персонала имеют прививки от COVID.
Напомним
С сегодняшнего дня во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидопасности.