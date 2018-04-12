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Розпочато продаж квитків на додаткові потяги до травневих свят

Київ • УНН

 • 9668 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові поїзди до травневих свят. Про це у Facebook повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає УНН.

“Вже розпочинаємо продаж квитків на додаткові поїзди на кінець квітня. Нагадаю, українці відпочиватимуть 4 дні — з 28 квітня до 1 травня”, — повідомив Кравцов.

Так, зараз можна придбати проїзні документи у напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки та Хмельницького.

Крім того, Кравцов повідомив, що на Великодні свята поїздами подорожувало 870 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Закарпаття попросило виділити додатковий потяг до Ужгорода на період масового цвітіння сакури у місті.

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