Укрзализныця открыла продажу билетов на дополнительные поезда к майским праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда к майским праздникам. Об этом в Facebook сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая", - сообщил Кравцов.
Так, сейчас можно приобрести проездные документы в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого.
Кроме того, Кравцов сообщил, что на Пасхальные праздники поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров.
Напомним, Закарпатье попросило выделить дополнительный поезд до Ужгорода на период массового цветения сакуры в городе.