Розмір декретних в Україні зріс на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Допомога по вагітності та пологах в Україні у січні-квітні зросла на 25,6% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду соціального страхування.
"Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах, що фінансується Фондом соціального страхування України, у січні-квітні 2019 року зріс на 25,6% порівняно з тим же періодом минулого року та за квітень становив 245,1 грн", - вказали у фонді.
У загальних випадках тривалість відпустки по вагітності та пологах становить 126 календарних днів, у цьому разі середня сума допомоги від фонду сягає 30,9 тис. гривень, додали у відомстві.
Загалом упродовж перших чотирьох місяців 2019 року фонд направив на фінансування допомоги по вагітності та пологах 1,1 млрд гривень.
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та становить 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.
Нагадаємо, в Україні торік виплатили на 13,7% більше декретних.