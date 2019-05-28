Розмір декретних в Україні зріс на чверть

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Допомога по вагітності та пологах в Україні у січні-квітні зросла на 25,6% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду соціального страхування.

"Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах, що фінансується Фондом соціального страхування України, у січні-квітні 2019 року зріс на 25,6% порівняно з тим же періодом минулого року та за квітень становив 245,1 грн", - вказали у фонді.

У загальних випадках тривалість відпустки по вагітності та пологах становить 126 календарних днів, у цьому разі середня сума допомоги від фонду сягає 30,9 тис. гривень, додали у відомстві.

Загалом упродовж перших чотирьох місяців 2019 року фонд направив на фінансування допомоги по вагітності та пологах 1,1 млрд гривень.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та становить 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні торік виплатили на 13,7% більше декретних.

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