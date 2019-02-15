В Україні торік виплатили на 13,7% більше декретних

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Видатки на фінансування допомог по вагітності та пологах зросли на 13,7% у 2018 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

"Упродовж 2018 року Фондом соціального страхування України профінансовано 200,7 тис. допомог по вагітності та пологах. За оперативними даними, загальна сума видатків склала 3,77 млрд грн, що на понад 456 млн грн або 13,7% більше, ніж у 2017 році", - повідомили у фонді.

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Право на отримання допомоги по вагітності та пологах від Фонду має кожна застрахована особа у разі настання страхового випадку в період роботи.

Застрахованою є особа, що сплачує та/або за яку сплачується ЄСВ, тобто кожна працевлаштована особа або фізична особа-підприємець. На сьогодні в Україні застрахованими є понад 12 млн осіб.

Допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середнього доходу надається працюючим жінкам за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

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Для обчислення її суми необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, що видається лікувально-профілактичним закладом, у якому застрахована особа перебуває на обліку.

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