В Украине в прошлом году выплатили на 13,7% больше декретных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Расходы на финансирование пособий по беременности и родам выросли на 13,7% в 2018 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.
"В течение 2018 года Фондом социального страхования Украины профинансированы 200,7 тыс. пособий по беременности и родам. По оперативным данным, общая сумма расходов составила 3,77 млрд грн, что более чем на 456 млн грн или 13,7% больше, чем в 2017 году", - сообщили в фонде.
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Право на получение пособия по беременности и родам от Фонда имеет каждое застрахованное лицо в случае наступления страхового случая в период работы.
Застрахованным является лицо, выплачивающее и/или за которое уплачивается ЕСВ, то есть каждое трудоустроенное лицо или физическое лицо-предприниматель. На сегодня в Украине застрахованными являются более 12 млн человек.
Пособие по беременности и родам в размере 100% среднего дохода предоставляется работающим женщинам за весь период отпуска по беременности и родам.
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Для вычисления его суммы необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.
Основанием для назначения пособия по беременности и родам является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, что выдается лечебно-профилактическим учреждением, в котором застрахованное лицо находится на учете.