Размер декретных в Украине вырос на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Пособие по беременности и родам в Украине в январе-апреле выросло на 25,6% против аналогичного периода прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.
"Размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования Украины, в январе-апреле 2019 года вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн", - указали в фонде.
В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, в этом случае средняя сумма помощи от фонда достигает 30,9 тыс. гривен, добавили в ведомстве.
В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 года фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд гривен.
Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.
Напомним, в Украине в прошлом году выплатили на 13,7% больше декретных.