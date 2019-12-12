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Розгляд апеляцій щодо "правої руки" директора ДБР Труби перенесли

Розгляд апеляцій щодо "правої руки" директора ДБР Труби перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого апеляційного суду перенесла розгляд апеляційних скарг на рішення суду щодо колишнього службовця ГПУ, “правої руки” директора ДБР Романа Труби Ігоря Щербини, передає УНН із посиланням на пресслужбу суду.

“Причиною перенесення стало те, що витребувані матеріали справи до початку судового засідання до суду не надійшли, що унеможливило розгляд вказаних апеляційних скарг. Наступне судове засідання відбудеться 17 грудня 2019 року о 10:30”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував колишнього службовця ГПУ, “праву руку” директора ДБР Романа Труби Ігоря Щербину з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн грн.

За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів.

Як повідомлялося, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.

Українські Національні Новини

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