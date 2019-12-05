ВАКС арештував "праву руку" Труби та визначив розмір застави
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував колишнього службовця ГПУ, “праву руку” директора ДБР Романа Труби Ігоря Щербину з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 130 100 грн”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів.
Як повідомлялося, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.