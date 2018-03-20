Ротань назвав складною групу України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Капітан збірної України з футболу, футболіст київського "Динамо" Руслан Ротань на початку збору національної команди дав коментар з приводу нового турнір УЄФА – Ліги націй, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Турнір, з моєї точки зору, дуже вигідний для всіх команд, що беруть у ньому участь. Замість пошуків спаринг-партнерів існує чіткий графік матчів. До того ж поєдинки Ліги націй, окрім тренувального характеру, мають і турнірне значення", - розпочав коуч.
На думку капітана "жовто-блакитним" несолодко прийдеться у поєдинках нового турніру.
"Серйозні суперники. Зі збірною Словаччини ми нещодавно зустрічалися в товариському матчі й пересвідчилися в її силі. Збірна Чехії — це супротивник у будь-якому разі не слабший за словаків, тому маємо дуже складну групу. У Лізі націй нашій команді доведеться нелегко", - додав Ротань.
Зазначено, що завтра збірна України відлетить до Іспанії, де 23-го числа в Марбельї зіграє товариський матч із Саудівською Аравією. А 27 березня на підопічних Андрія Шевченка у бельгійському Льєжі чекає спаринг з Японією.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко перелічив плюси проведення Ліги націй.