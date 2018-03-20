Ротань назвал сложной группу Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Капитан сборной Украины по футболу, футболист киевского "Динамо" Руслан Ротань в начале сбора национальной команды дал комментарий по поводу нового турнир УЕФА - Лиги наций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Турнир, с моей точки зрения, очень выгодный для всех команд, которые принимают в нем участие. Вместо поисков спарринг-партнеров существует четкий график матчей. К тому же поединки Лиги наций, кроме тренировочного характера, имеют и турнирное значение", - начал коуч.
По мнению капитана, "желто-голубым" несладко придется в поединках нового турнира.
"Серьезные соперники. Со сборной Словакии мы недавно встречались в товарищеском матче и убедились в ее силе. Сборная Чехии - это противник в любом случае слабее словаков, поэтому имеем очень сложную группу. В Лиге наций нашей команде придется нелегко", - добавил Ротань.
Отмечено, что завтра сборная Украины улетит в Испанию, где 23-го числа в Марбелье сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией. А 27 марта подопечных Андрея Шевченко в бельгийском Льеже ждет спарринг с Японией.
Напомним, что Андрей Шевченко перечислил плюсы проведения Лиги наций.