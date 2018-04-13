Ростелеком: Telegram можуть заблокувати за годину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Блокування Telegram технічно може початися протягом години після включення месенджера до реєстру забороненої інформації Роскомнагляд. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини, які розмістили заяву Ростелекома.
"Вивантаження з реєстру Роскомнагляду відбувається автоматично. Після цього починається процес обмеження доступу до забороненого ресурсу. Це може зайняти до години", - розповіли в прес-службі компанії.
Як повідомляє УНН, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram. Напередодні Роскомнагляд попросив негайно обмежити доступ до месенджер в разі задоволення позовної заяви.
У червні минулого року ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування для доступу до листування декількох користувачів. Служба посилалася на наказ від 19 червня 2016 року, що надає їй такі повноваження.
Адвокати Telegram наполягали, що вимога ФСБ порушує таємницю листування. Крім того, засновник месенджера Павла Дуров назвав його "технічно нездійсненними". У зв'язку з цим компанія не виконала вимогу відомства. За це суд оштрафував месcенджер на 800 000 рублів.
У березні Верховний суд відхилив позов Telegram про визнання наказу ФСБ незаконним. Після цього, 20 березня, Роскомнагляд дав компанії 15 днів на виконання вимоги про передачу ключів шифрування. Коли цей термін минув, Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.