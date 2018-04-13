Ростелеком: Telegram могут заблокировать за час

"Выгрузка из реестра Роскомнадзора происходит автоматически. После этого начинается процесс ограничения доступа к запрещенному ресурсу. Это может занять до часа", — рассказали в пресс-службе компании.

Как сообщает УНН, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram. Накануне Роскомнадзор попросил немедленно ограничить доступ к мессенджер в случае удовлетворения искового заявления.



В июне прошлого года ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи шифрования для доступа к переписке нескольких пользователей. Служба ссылалась на приказ от 19 июня 2016 года, что придает ей такие полномочия.



Адвокаты Telegram настаивали, что требование ФСБ нарушает тайну переписки. Кроме того, основатель мессенджера Павла Дуров назвал его "технически невыполнимыми". В связи с этим компания не выполнила требование ведомства. За это суд оштрафовал месcенджер на 800 000 рублей.



В марте Верховный суд отклонил иск Telegram о признании приказа ФСБ незаконным. После этого, 20 марта, Роскомнадзор дал компании 15 дней на выполнение требования о передаче ключей шифрования. Когда этот срок истек, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировании мессенджера Telegram.