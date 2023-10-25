російський суд задовольнив позов до України про "водну блокаду Криму"

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"Суд прийняв рішення вимоги задовольнити позов у повному обсязі, стягнути солідарно з Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, управління Північно-Кримського каналу на користь скарбниці Республіки Крим збитки у розмірі 152 млрд 622 млн 372 тис. 67 рублів", – цитує видання віцеспікера російського парламенту Криму єфима фікса.

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Крім того, повідомляється, що російський суд ухвалив стягнути з України державне мито у 200 тисяч рублів.

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