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російський суд задовольнив позов до України про "водну блокаду Криму"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підконтрольний кремлю Арбітражний суд Криму задовольнив позов до України за "водну блокаду" півострова, сума так званих збитків становить 152,6 млрд рублів, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

російський суд задовольнив позов до України про "водну блокаду Криму"

Цитата

"Суд прийняв рішення вимоги задовольнити позов у повному обсязі, стягнути солідарно з Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, управління Північно-Кримського каналу на користь скарбниці Республіки Крим збитки у розмірі 152 млрд 622 млн 372 тис. 67 рублів", – цитує видання віцеспікера російського парламенту Криму єфима фікса.

Додамо

Крім того, повідомляється, що російський суд ухвалив стягнути з України державне мито у 200 тисяч рублів.

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