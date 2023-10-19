Суд рф постановив заарештувати активи філіалу швейцарського Credit Suisse на 21 млн дол
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російський апеляційний суд запровадив тимчасові заходи проти філіалу швейцарського банку в рф Credit Suisse і постановив арештувати $20,9 млн. Про це свідчать судові документи, опубліковані в четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 16 жовтня російський кредитор "Газенергобанк", що базується в калузі, виграв апеляцію на попереднє рішення московського арбітражного суду, який вирішив не арештовувати активи філіалу швейцарського банку.
Суд постановив заарештувати кошти, еквівалентні 10,1 млн євро ($10,65 млн) і $10,25 млн, що знаходяться на рахунках у банку Credit Suisse в москві.
Суд також наклав арешт на майже 100% акцій банків Credit Suisse і Credit Suisse Securities, які базуються в москві. Крім того заборонив швейцарському кредитору відчужувати акції цих компаній, на які не поширюється арешт коштів.
Доповнення
У серпні московський суд заборонив Credit Suisse та його материнському банку UBS відчужувати акції своїх російських дочірніх компаній після запиту банку "Зеніт", який побоюється втрат у разі їх виходу з росії.
Згідно із законами, які рф ухвалила після повномасштабного вторгнення в Україну, іноземні банки, якщо хочуть вийти з рф, повинні отримати дозвіл у президента росії.
Нагадаємо
У березні стало відомо, що Швейцарський банк UBS поглинає інший банк Швейцарії Credit Suisse.