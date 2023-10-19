Суд рф постановил арестовать активы филиала швейцарского Credit Suisse на 21 млн долл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российский апелляционный суд ввел временные меры против филиала швейцарского банка в рф Credit Suisse и постановил арестовать $20,9 млн. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 16 октября российский кредитор "Газэнергобанк", базирующийся в калуге, выиграл апелляцию на предыдущее решение московского арбитражного суда, который решил не арестовывать активы филиала швейцарского банка.
Суд постановил арестовать средства, эквивалентные 10,1 млн евро ($10,65 млн) и $10,25 млн, находящиеся на счетах в банке Credit Suisse в москве.
Суд также наложил арест на почти 100% акций банков Credit Suisse и Credit Suisse Securities, которые базируются в москве. Кроме того запретил швейцарскому кредитору отчуждать акции этих компаний, на которые не распространяется арест средств.
Дополнение
В августе московский суд запретил Credit Suisse и его материнскому банку UBS отчуждать акции своих российских дочерних компаний после запроса банка "Зенит", который опасается потерь в случае их выхода из России.
Согласно законам, которые рф приняла после полномасштабного вторжения в Украину, иностранные банки, если хотят выйти из рф, должны получить разрешение у президента россии.
Напомним
В марте стало известно, что Швейцарский банк UBS поглощает другой банк Швейцарии Credit Suisse.