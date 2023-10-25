российский суд удовлетворил иск к Украине о "водной блокаде Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Подконтрольный кремлю Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Украине за "водную блокаду" полуострова, сумма так называемых убытков составляет 152,6 млрд рублей, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
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"Суд принял решение требования удовлетворить иск в полном объеме, взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс. 67 рублей", – цитирует издание вице-спикера российского парламента Крыма ефима филя.
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Кроме того, сообщается, что российский суд постановил взыскать с Украины государственную пошлину в 200 тысяч рублей.
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