российский суд удовлетворил иск к Украине о "водной блокаде Крыма"

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"Суд принял решение требования удовлетворить иск в полном объеме, взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс. 67 рублей", – цитирует издание вице-спикера российского парламента Крыма ефима филя.

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Кроме того, сообщается, что российский суд постановил взыскать с Украины государственную пошлину в 200 тысяч рублей.

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