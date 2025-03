Російський хакер "злив" у мережу переможців премії Греммі

На відео видно імена переможців в ключових номінаціях: так, судячи по ролику, кращою піснею стане Shallow Леді Гаги і Бредлі Купера з фільму “Зірка народилася”.

Статуетка за кращий трек дістанеться реперші Карді Бі (композиція I Like It), а нагороду за кращий альбом забере Тейлор Свіфт (HER).

При цьому, додається, що офіційне оголошення результатів призначене на ніч з 9 на 10 лютого 2019, коли відбудеться церемонія нагородження.

Користувач Twitter під ніком everyday4you виклав цей запис у своєму акаунті вночі 29 січня і підписав: “Це не фальшивка. Сайт „Греммі“ був зламаний вночі. Можете вірити чи ні. Побачимося через пару тижнів”.

Також він написав, що злом стався 20 січня. Через 8 годин аккаунт був вилучений, проте інші користувачі продублювали імена переможців у вигляді списку і додали посилання на видалений ролик з підтвердженням факту витоку.

У реєстраційних даних користувача everyday4you було зазначено, що його веде 18-річний житель Москви з 2013 року. За ці 6 років, крім публікації відео про “Греммі” 29 січня, в акаунті опублікували всього три поста: один твітти російською мовою і два ретвіти чужих постів, які також були написані російською. А на відео поруч зі вкладкою сайту “Греммі” можна побачити вкладку сайту “ВКонтакте”.

Представники Греммі вже встигли прокоментувати ситуацію: «Це фейк. Результати голосування заздалегідь не може знати ніхто, навіть Американська академія звукозапису».

Також в Греммі заявили, що привернуть до вирішення ситуації юристів.

