Российский хакер "слил" в сеть победителей премии Грэмми

На видео видно имена победителей в ключевых номинациях: так, судя по ролику, лучшей песней станет Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма “Звезда родилась”.

Статуэтка за лучший трек достанется реперше Карди Би (композиция I Like It), а награду за лучший альбом займет Тейлор Свифт (HER).

При этом, добавляется, что официальное объявление результатов назначено на ночь с 9 на 10 февраля 2019, когда состоится церемония награждения.

Пользователь Twitter под ником everyday4you изложил эту запись в своем аккаунте ночью 29 января и подписал: “Это не фальшивка. Сайт „Грэмми“ был взломан ночью. Можете верить или нет. Увидимся через пару недель”.

Также он написал, что взлом произошел 20 января. Через 8:00 аккаунт был удален, однако другие пользователи продублировали имена победителей в виде списка и добавили ссылки на удаленный ролик с подтверждением факта утечки.

В регистрационных данных пользователя everyday4you было отмечено, что его ведет 18-летний житель Москвы с 2013 года. За эти 6 лет, кроме публикации видео “Грэмми” 29 января, в аккаунте опубликовали всего три поста: один твит на русском языке и два ретвита чужих постов, которые также были написаны на русском. А на видео рядом со вкладкой сайта “Грэмми” можно увидеть вкладку сайта “ВКонтакте”.

Представители Грэмми уже успели прокомментировать ситуацию: “Это фейк. Результаты голосования заранее не может знать никто, даже Американская академия звукозаписи”.

Также в Грэмми заявили, что привлекут к решению ситуации юристов.

