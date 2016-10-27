Російський “гумконвой” для Донбасу в’їхав на територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня російська сторона в черговий раз в односторонньому порядку, з порушенням норм міжнародного і національного права, здійснила пропуск на територію України (п’ятдесят сьомого) "гуманітарного конвою“.Про це УНН повідомили у перс-службі ДПСУ.
Всього сьогодні в період з 6.08 до 7.05 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” на в’їзд в Україну прослідували дві колони “гумконвою” у складі 46 автомобілів. У ході візуального огляду транспортних засобів було встановлено, що вантажівки заповнені продуктами харчування, медикаментами, пожежно-технічним майном. Також уже традиційно автівки слідували напівпорожніми.
У відомстві зазначили, оскільки РФ здійснила ввезення “гуманітарної допомоги” з порушенням норм міжнародного і національного права та погоджених модальностей, а також те, що представники МКЧХ не брали у цьому участі, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.