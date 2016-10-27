Российский "гумконвой" для Донбасса въехал на территорию Украины

Всего сегодня в период с 6.08 до 7.05 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали две колонны "гумконвою" в составе 46 автомобилей. В ходе визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики заполнены продуктами питания, медикаментами, пожарно-техническим имуществом. Также уже традиционно машины следовали полупустыми.

В ведомстве отметили, поскольку РФ осуществила ввоз "гуманитарной помощи" с нарушением норм международного и национального права и согласованных модальностей, а также то, что представители МККК не брали в этом участия, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.