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Російський гральний бізнес досі працює в Україні – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ще навесні цього року рішенням РНБО було запроваджено санкції щодо операторів грального бізнесу, так чи інакше пов'язаних із росією. Але один із лідерів геймблінг-бізнесу України – онлайн-казино Pin-UP, створене росіянами, досі працює на українському ринку. Про це пише сайт Подробиці, повідомляє УНН.

Російський гральний бізнес досі працює в Україні – ЗМІ

Деталі

У своїй статті журналісти Подробиць спираються на інформацію оприлюднену журналістом Євгеном Плінським.

Вказується, що комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ), маючи на руках беззастережні факти контролю Pin-UP росіянами, відмовилася позбавляти їхньої ліцензії і вже два місяці ховається від публічних коментарів. Голова КРАЇЛ Іван Рудий ігнорує звернення та запити ЗМІ та народних депутатів.

За весь цей час КРАЇЛ поінформувала громадськість лише про те, що з урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами РФ за діяльністю певних ліцензіатів, КРАЇЛ розглянули питання анулювання ліцензій ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” та ТОВ “ВІКТОРІЯ-СОФТ”.

“На першій компанії тримається ліцензія, а друга є структурною частиною Pin-UP, яка відповідає за розробку програмного забезпечення та обслуговує гральний сайт. (...)

У підсумку ТОВ „ВІКТОРІЯ-СОФТ“ була позбавлена ліцензії на підставі беззаперечних доказів, але другу фірму — „УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ“ на якій тримається Pin-UP, вирішили не чіпати. Останні навіть подали позов до суду проти КРАІЛ, яким хотіла заборонити розглядати питання позбавлення ліцензії”, — йдеться у статті.

Довідка: ТОВ “Пін-ап” було зареєстровано у вересні 2020 року, за півроку до запуску Пін-апу в Україні та її власницею значилася дружина росіянина Дмитра Пуніна — українка Марина Ільїна. Він офіційно очолює глобальний холдинг PIN-UP Global та публічно представляє бренд.

“Укр Гейм Технолоджі” було зареєстровано у березні 2021 року, а її власником через іншу компанію “Укр Гейм консалтинг Груп” був ноу-нейм Ярослав Фоміцький. До реєстрації Пін-Апу, це ім’я фігурує в документах як директор компанії “Фінекспрес”, власником якої є відомий фінтех-інвестор і банкір Ігор Фісун, який є партнером росіян в Україні.

У березні 2021 року на директора компанії ФК “Фінекспрес” Ярослава Фомицького зареєстрували компанію “Укргеймтехнолоджі”, яка швидко отримала ліцензію від КРАЇЛ та почала працювати.

“Цікавий той факт, що в листі СБУ до КРАІЛ ще від 2021 році було зазначено про зв’язок „Укр гейм технолоджи“ з росіянами. Але і тоді Комісія проігнорувала цю інформацію, тому їм спокійно дали зайти в Україну”, — вказується у статті Подробиць.

У квітні 2022 року, ТОВ “Пін-АП.РУ”, змінює власників і назву. Компанія стає ОО “Фонкор” та переходить у власність Акціонерного товариства “Клір Центр” Олександра Удодова, який родичем є прем’єр — міністра росії михайла мішустіна. Саме через споріднений зв’язок з мішустіним та вплив на економічні процеси в Росії Удодов перебуває під санкціями України та США.

На початку 2023 року розпочинаються структурні зміни в українському підрозділі Пін-Ап. У січні Марина Ільїна викреслюється з бенефіціарів, а її власником стає Богдан Шиян, який змінює назву на “Транітадевелопмент”.

Шиян — черговий ноу-нейм, на якого оформлено понад 50 компаній, а сам він має судові позови за несплату комуналки та побутових кредитів. Очевидно, що Ільїна просто намагалася приховати свою участь у проекті.

У квітні 2023 року формальний власник Пін-ап Ярослав Фомицький продає “Укргеймтехнолоджі” новому власнику. Ним стає Ігор Зотько, який з цього моменту стає публічною особою Пін-ап в Україні.

Відомо, що Ігор Зотько також пов’язаний з фінтех-інвестором Ігорем Фісуном, і скоріш за все, зміна власника Пін-ап в Україні відбулась лише формально, як і вивід росіян з кіпрських офшорів.

У статті Подробиць також вказується, що з 2016 по 2020 рік Зотько очолював платіжну систему Фісуна “Інтеркас”. Але у липні 2020 року Зотько залишив посаду директора “Інтеркаси” та став власником компанії “Єдиний Простір”. Цікавим є той факт, що ця фірма обслуговує всі платежі програми “Дія”.

“На початку 2023 в руках однієї людини опиняється потік усіх фінансів державного проекту „Дія“, у той час, як онлайн-казино Пін-Ап підозрюються СБУ, як структуру контрольовану росіянами”, — йдеться у статті.

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