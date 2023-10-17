Российский игорный бизнес до сих пор работает в Украине - СМИ

Детали

В своей статье журналисты Подробностей опираются на информацию обнародованную журналистом Евгением Плинским.

Указывается, что комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), имея на руках неоспоримые факты контроля Pin-UP россиянами, отказалась лишать их лицензии и уже два месяца скрывается от публичных комментариев. Председатель КРАИЛ Иван Рудый игнорирует обращения и запросы СМИ и народных депутатов.

За все это время КРАИЛ проинформировала общественность только о том, что с учетом полученной информации о наличии опосредованных отношений контроля резидентами рф за деятельностью определенных лицензиатов, КРАИЛ рассмотрели вопрос аннулирования лицензий ООО “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ” и ООО “ВИКТОРИЯ-СОФТ”.

“На первой компании держится лицензия, а вторая является структурной частью Pin-UP, которая отвечает за разработку программного обеспечения и обслуживает игорный сайт. (...)

В итоге ООО „ВИКТОРИЯ-СОФТ“ была лишена лицензии на основании неопровержимых доказательств, но вторую фирму — „УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ“ на которой держится Pin-UP, решили не трогать. Последние даже подали иск в суд против КРАИЛ, которым хотели запретить рассматривать вопрос лишения лицензии”, — говорится в статье.

Справка: ООО “Пин-ап” было зарегистрировано в сентябре 2020 года, за полгода до запуска Пин-апа в Украине и ее владелицей значилась жена россиянина Дмитрия Пунина — украинка Марина Ильина. Он официально возглавляет глобальный холдинг PIN-UP Global и публично представляет бренд.

“Укр Гейм Технолоджи” была зарегистрирована в марте 2021 года, а ее владельцем через другую компанию “Укр Гейм консалтинг Групп” был ноу-нейм Ярослав Фомицкий. До регистрации Пин-Апа, это имя фигурирует в документах как директор компании “Финэкспресс”, владельцем которой является известный финтех-инвестор и банкир Игорь Фисун, являющийся партнером россиян в Украине.

В марте 2021 года на директора компании ФК “Финэкспресс” Ярослава Фомицкого зарегистрировали компанию “Укргеймтехнолоджи”, которая быстро получила лицензию от КРАИЛ и начала работать.

“Интересен тот факт, что в письме СБУ к КРАИЛ еще от 2021 года было указано о связи „Укр гейм технолоджи“ с россиянами. Но и тогда Комиссия проигнорировала эту информацию, поэтому им спокойно дали зайти в Украину”, — указывается в статье Подробностей.

В апреле 2022 года, ООО “Пин-АП.РУ”, меняет собственников и название. Компания становится ОО ““Фонкор” и переходит в собственность Акционерного общества “Клир Центр” Александра Удодова, который родственником является премьер — министра россии михаила мишустина. Именно из-за родственной связи с мишустиным и влияния на экономические процессы в россии Удодов находится под санкциями Украины и США.

В начале 2023 года начинаются структурные изменения в украинском подразделении Пин-Ап. В январе Марина Ильина вычеркивается из бенефициаров, а ее владельцем становится Богдан Шиян, который меняет название на “Транитадевелопмент”.

Шиян — очередной ноу-нейм, на которого оформлено более 50 компаний, а сам он имеет судебные иски за неуплату коммуналки и бытовых кредитов. Очевидно, что Ильина просто пыталась скрыть свое участие в проекте.

В апреле 2023 года формальный владелец Пин-ап Ярослав Фомицкий продаёт “Укргеймтехнолоджи” новому владельцу. Им становится Игорь Зотько, который с этого момента становится публичным лицом Пин-ап в Украине.

Известно, что Игорь Зотько также связан с финтех-инвестором Игорем Фисуном, и скорее всего все, смена собственника Пин-ап в Украине произошла лишь формально, как и вывод россиян из кипрских оффшоров.

В статье Подробностей также указывается, что с 2016 по 2020 год Зотько возглавлял платежную систему Фисуна “Интеркас”. Но в июле 2020 года Зотько покинул пост директора “Интеркассы” и стал владельцем компании “Единый Простор”. Интересен тот факт, что эта фирма обслуживает все платежи программы “Дія”.

“В начале 2023 года в руках одного человека оказывается поток всех финансов государственного проекта „Дія“, в то время, как онлайн-казино Пин-Ап подозревается СБУ, как структура, контролируемая россиянами”, — говорится в статье.