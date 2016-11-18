Російський актор Є.Лазарєв помер на 80-му році життя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російський актор театру і кіно, театральний режисер Євген Лазарєв, відомий за ролями російських персонажів у голлівудських блокбастерах "Збройний барон" і "Залізна людина 2", помер на 80-му році життя. Про це повідомив син актора Микола Лазарєв, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Батько помер сьогодні вранці від зупинки серця в Центральному військовому клінічному госпіталі імені Вишневського в Москві. Похований він буде в сімейному склепі на Ніколо-Архангельському кладовищі", - сказав він.
Євген Лазарєв - радянський, російський і американський актор театру і кіно, народний артист РРФСР, театральний режисер і педагог - професор Школи кіномистецтв Університету Південної Каліфорнії. Народився 31 березня 1937 року в Мінську. У 1959 році закінчив Школу-студію МХАТ (курс Віктора Станіцина).