Российский актер Е.Лазарев умер на 80-м году жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российский актер театра и кино, театральный режиссер Евгений Лазарев, известный по ролям русских персонажей в голливудских блокбастерах "Оружейный барон" и "Железный человек 2", скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил сын актера Николай Лазарев, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Отец скончался сегодня утром от остановки сердца в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве. Похоронен он будет в семейном склепе на Николо-Архангельском кладбище", - сказал он.
Евгений Лазарев - советский, российский и американский актер театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссер и педагог - профессор Школы киноискусств Университета Южной Калифорнии. Родился 31 марта 1937 в Минске. В 1959 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына).