Російський актор І.Охлобистін отримав громадянство самопроголошеної “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російський актор і режисер Іван Охлобистін отримав паспорт громадянина самопроголошеної “Донецької народної республіки”, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Зазначається, що документ йому особисто вручив голова самопроголошеної “ДНР” Олександр Захарченко.
Повідомляється, що під час отримання паспорту І.Охлобистін заявив, що завжди був прихильником “руського міра”.
“Я завжди був затятим прихильником “Руського міра”. Я вітаю “Руську весну”. І Донецька народна республіка на даний історичний момент — це оплот “Руського міра”, — заявив І.Охлобистін.
Як повідомляв УНН, вчора російський актор І.Охлобистін попросив надати йому громадянство “ДНР”.
Нагадаємо, Україна в 2014 році заборонила в’їзд в країну низці російських діячів культури, серед яких значиться і Іван Охлобистін.