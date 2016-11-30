Российский актер И.Охлобыстин получил гражданство самопровозглашенной "ДНР"

Отмечается, что документ ему лично вручил председатель самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.

Сообщается, что при получении паспорта И.Охлобыстин заявил, что всегда был сторонником "русского мира".

"Я всегда был ярым сторонником" Русского мира ". Я поздравляю "Русскую весну». И Донецкая Народная Республика на данный исторический момент - это оплот "Русского мира", - заявил И.Охлобыстин.

Как сообщал УНН, вчера российский актер И.Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство "ДНР" .

Напомним, Украина в 2014 году запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, среди которых значится и Иван Охлобыстин.