Російських легкоатлетів не буде на чемпіонаті світу у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Керівник незалежної інспекційної комісії ІААФ Руне Андерсен наголосив, що відповідно до рекомендацій цієї комісії, ВФЛА може бути відновлена як член міжнародної федерації тільки після того, як Російське антидопінгове агентство повністю приведуть у відповідність з кодексом ВАДА, а це відбудеться не раніше листопада, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами Р.Андерсена, окремі російські спортсмени зможуть подати заявку на участь в змаганнях під нейтральним прапором.
Нагадаємо, що ІААФ запровадила санкції щодо ВФЛА у листопаді 2015 року — після того як Всесвітнє антидопінгове агентство в своїй доповіді звинуватило Росію в систематичному і масовому порушенні антидопінгових норм.