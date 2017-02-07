Российских легкоатлетов не будет на чемпионате мира в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Руководитель независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен отметил, что в соответствии с рекомендациями этой комиссии, ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации только после того, как Российское антидопинговое агентство полностью приведут в соответствие с кодексом ВАДА, а это произойдет не раньше ноября, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По словам Р.Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, что ИААФ ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года - после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинил Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.