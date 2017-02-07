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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 17150 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российских легкоатлетов не будет на чемпионате мира в Лондоне

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Руководитель независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен отметил, что в соответствии с рекомендациями этой комиссии, ВФЛА может быть восстановлена ​​как член международной федерации только после того, как Российское антидопинговое агентство полностью приведут в соответствие с кодексом ВАДА, а это произойдет не раньше ноября, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Российских легкоатлетов не будет на чемпионате мира в Лондоне

По словам Р.Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Напомним, что ИААФ ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года - после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинил Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.

Украинские Национальные Новости

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