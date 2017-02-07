Российских легкоатлетов не будет на чемпионате мира в Лондоне

По словам Р.Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Напомним, что ИААФ ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года - после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинил Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.