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Російські загарбники знову обстріляли Очаків

Російські загарбники знову обстріляли Очаків

Київ • УНН

 • 656720 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти, 12 квітня, знову поцілили по місту Очаків, що на Миколаївщині, попередньо з РСЗВ. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає УНН.

Цитата

"м. Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ", — написав Шайхет.

Доповнення

Голова поліції Миколаївщини також повідомив, що пошкодження та потерпілі встановлюються, "поліція та ДСНС працюють на місці".

Шайхет закликав жителів міста Очакова перебувати у безпеці.

Нагадаємо

Впродовж дня російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області, а саме: Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської. Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ.

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