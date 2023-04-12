Російські загарбники знову обстріляли Очаків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти, 12 квітня, знову поцілили по місту Очаків, що на Миколаївщині, попередньо з РСЗВ. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає УНН.
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"м. Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ", — написав Шайхет.
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Голова поліції Миколаївщини також повідомив, що пошкодження та потерпілі встановлюються, "поліція та ДСНС працюють на місці".
Шайхет закликав жителів міста Очакова перебувати у безпеці.
Нагадаємо
Впродовж дня російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області, а саме: Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської. Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ.