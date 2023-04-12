Российские захватчики снова обстреляли Очаков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские оккупанты, 12 апреля, снова ударили по городу Очаков, что на Николаевщине, предварительно из РСЗО. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.
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"м. Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы города, с определённой периодичностью, предварительно из РСЗО", — написал Шайхет.
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Глава полиции Николаевщины также сообщил, что повреждения и пострадавшие устанавливаются, "полиция и ГСЧС работают на месте".
Шайхет призвал жителей города Очакова находиться в безопасности.
Напомним
В течение дня российские захватчики совершили 7 обстрелов приграничных общин Сумской области, а именно: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской. Всего было зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО.