Российские захватчики снова обстреляли Очаков

Цитата

"м. Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы города, с определённой периодичностью, предварительно из РСЗО", — написал Шайхет.

Дополнение

Глава полиции Николаевщины также сообщил, что повреждения и пострадавшие устанавливаются, "полиция и ГСЧС работают на месте".

Шайхет призвал жителей города Очакова находиться в безопасности.

Напомним

В течение дня российские захватчики совершили 7 обстрелов приграничных общин Сумской области, а именно: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской. Всего было зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО.