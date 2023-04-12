Протягом дня окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: зафіксовано 75 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Впродовж дня російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних громад, а саме: Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської. Загалом було зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
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"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування", — зазначили у Сумській ОВА.
Доповнення
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- Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС.
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- Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.
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"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", — зазначили у ОВА Сумщини.
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