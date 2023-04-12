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Українські військові відбили 34 атаки ворога на чотирьох напрямках - Генштаб

Українські військові відбили 34 атаки ворога на чотирьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 678187 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом доби українські військові відбили 34 атаки ворога на чотирьох напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 34 атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, додали у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.

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