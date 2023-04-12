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Украинские военные отбили 34 атаки врага на четырех направлениях - Генштаб

Украинские военные отбили 34 атаки врага на четырех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 678183 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение суток украинские военные отбили 34 атаки врага на четырех направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Цитата

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено 34 атаки врага", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в течение суток противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.

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