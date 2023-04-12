В течение дня оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины: зафиксировано 75 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики совершили 7 обстрелов пограничных общин, а именно: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской. Всего было зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне осуществили 7 обстрелов приграничных громад – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Эсманской. Зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть разрушения", — отметили в Сумской ОГА.
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- Эсманская громада: в результате обстрела из артиллерии (2 прилета), повреждена АЗС.
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- Миропольская громада: в результате артобстрела громады (10 прилетов) повреждены 2 частных домохозяйства.
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"По сообщениям военных, пока формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", — отметили в ОВА Сумщины.
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