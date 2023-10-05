російські війська обстрілюють Херсон - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Окупанти обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"На тлі повітряної тривоги і загрози авіаобстрілу російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега!
Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - повідомив Мрочко.
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