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29 березня, 17:57 • 197811 перегляди

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29 березня, 17:57 • 254003 перегляди

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29 березня, 10:47 • 257808 перегляди

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28 березня, 18:00 • 180136 перегляди

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російські війська обстрілюють Херсон - МВА

російські війська обстрілюють Херсон - МВА

Київ • УНН

 • 481831 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Окупанти обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко, передає УНН

Цитата

"На тлі повітряної тривоги і загрози авіаобстрілу російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега!

Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - повідомив Мрочко.

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Російські війська атакували за допомогою авіації район міста Берислав Херсонської області.

Окупанти влучили у місцеву лікарню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав фельдшер та водій машини швидкої допомоги.

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