Під час обстрілу Берислава на Херсонщині росіяни влучили в лікарню: поранені двоє медпрацівників

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«У Бериславі – пряме влучання в лікарню. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію», - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, через ворожу атаку вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також вогнем пошкоджено машини екстреної швидкої допомоги.

Раніше

УНН повідомляв, що російські війська атакували за допомогою авіації район міста Берислав Херсонської області.

Доповнення

Крім того, росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих та одного пораненого.

