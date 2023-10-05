Під час обстрілу Берислава на Херсонщині росіяни влучили в лікарню: поранені двоє медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська під час авіаударів по Бериславу Херсонської області влучили у місцеву лікарню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав фельдшер та водій машини швидкої допомоги, повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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«У Бериславі – пряме влучання в лікарню. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію», - написав Прокудін у Telegram.
За його словами, через ворожу атаку вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також вогнем пошкоджено машини екстреної швидкої допомоги.
Раніше
УНН повідомляв, що російські війська атакували за допомогою авіації район міста Берислав Херсонської області.
Доповнення
Крім того, росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих та одного пораненого.