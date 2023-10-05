Ворожий обстріл Херсона: в ОВА показали наслідки атаки

Деталі

За даними очільника ОВА, загинули 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку.

Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці, вказав Прокудін.

Нагадаємо

росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих.