Ворожий обстріл Херсона: в ОВА показали наслідки атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу середмістя Херсона відомо про двох загиблих та одного пораненого. Про це повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За даними очільника ОВА, загинули 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку.
Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці, вказав Прокудін.
Нагадаємо
росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих.