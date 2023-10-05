Вражеский обстрел Херсона: в ОВА показали последствия атаки
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В результате сегодняшнего российского обстрела центра Херсона известно о двух погибших и одном раненом. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, погибли 60-летняя женщина и 54-летний коммунальщик, который обрезал деревья. В момент вражеского артиллерийского удара они находились во дворе дома.
Еще у одного 54-летнего херсонца врачи диагностировали легкие ранения рук и ног. Пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, указал Прокудин.
Напомним
россияне утром 5 октября обстреляли Херсон. Сообщалось о двух погибших.