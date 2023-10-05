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Вражеский обстрел Херсона: в ОВА показали последствия атаки

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. В результате сегодняшнего российского обстрела центра Херсона известно о двух погибших и одном раненом. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, погибли 60-летняя женщина и 54-летний коммунальщик, который обрезал деревья. В момент вражеского артиллерийского удара они находились во дворе дома.

Еще у одного 54-летнего херсонца врачи диагностировали легкие ранения рук и ног. Пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, указал Прокудин.

Напомним

россияне утром 5 октября обстреляли Херсон. Сообщалось о двух погибших.

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