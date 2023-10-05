росіяни завдали пʼять авіаударів в районі Берислава на Херсонщині

Цитата

«Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», - написав Прокудін у Telegram.

Доповнення

Крім того, росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих та одного пораненого.

Додамо

Російські війська у ніч на 5 жовтня атакували з авіації Одрадокам'янку та Миколаївку Бериславського району Херсонської області. Протягом минулої доби окупанти 78 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, двоє людей поранені.