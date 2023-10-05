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росіяни завдали пʼять авіаударів в районі Берислава на Херсонщині

росіяни завдали пʼять авіаударів в районі Берислава на Херсонщині

Київ • УНН

 • 377536 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська атакували за допомогою авіації район міста Берислав Херсонської області, місцева влада уточнює інформацію щодо потерпілих, повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Цитата

«Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», - написав Прокудін у Telegram.

Доповнення

Крім того, росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих та одного пораненого.

Додамо

Російські війська у ніч на 5 жовтня атакували з авіації Одрадокам'янку та Миколаївку Бериславського району Херсонської області. Протягом минулої доби окупанти 78 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, двоє людей поранені. 

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