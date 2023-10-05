росіяни завдали пʼять авіаударів в районі Берислава на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська атакували за допомогою авіації район міста Берислав Херсонської області, місцева влада уточнює інформацію щодо потерпілих, повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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«Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», - написав Прокудін у Telegram.
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Крім того, росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон. Повідомлялось про двох загиблих та одного пораненого.
Додамо
Російські війська у ніч на 5 жовтня атакували з авіації Одрадокам'янку та Миколаївку Бериславського району Херсонської області. Протягом минулої доби окупанти 78 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, двоє людей поранені.