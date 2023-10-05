россияне нанесли пять авиаударов в районе Берислава Херсонской области
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. российские войска атаковали с помощью авиации район города Берислав Херсонской области, местные власти уточняют информацию о пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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«Враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - написал Прокудин в Telegram.
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Кроме того, россияне утром 5 октября обстреляли Херсон. Сообщалось о двух погибших и одном раненом.
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российские войска в ночь на 5 октября атаковали из авиации Одрадокаменка и Николаевку Бериславского района Херсонской области. За прошедшие сутки оккупанты 78 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, два человека ранены.